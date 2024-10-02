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17:47, 2 октября 2024Ценности

Россиянкам перечислили вернувшиеся в моду из 70-х популярные тренды

Стилист Ирина Шумилина: популярные в 70-х пончо вернулись в моду

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Стилист Ирина Шумилина перечислила популярные тренды, которые вернулись в моду из 70-х годов. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь эксперт рассказала, что в моде снова пончо, которые можно носить с расклешенными джинсами, свободными брюками или платьями-миди. Помимо этого, специалистка рассказала о популярности казаков в сочетании с макси-юбкой.

«Мода на 70-е имеет некоторые пересечения с вестерном, но все-таки постарайтесь оставаться в элегантных рамках. Например, надев любимые казаки с длинной плиссированной юбкой, рубашкой и жакетом», — уточнила она.

Еще одним трендовым образом Шумилина назвала рубашку с водолазкой, надетые под пиджак.

Элегантная многослойность и 70-е — почти синонимы. Типичные для эпохи блейзеры, трикотаж и деним отлично комбинируются вместе, создавая простор для воображения. Все получится успешно, если взять базовые вещи в спокойной палитре и дополнить знаковыми аксессуарами — клипсами, очками в черепаховой оправе или ремнем с золотистой пряжкой

Ирина Шумилинастилист

Среди прочего, Шумилина посоветовала обратить внимание на трикотажные жилеты с юбками миди и макси длины, а также носить их поверх летящего платья. Вдобавок в список актуальных изделий стилист внесла костюмы с юбкой, которые можно дополнять меховым воротником, водолазкой, ободком и обувью на устойчивом каблуке: ботильонами или туфлями.

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Кроме того, женщина заявила о популярности костюмов в темно-шоколадном оттенке и вещах с цветочным принтом. «И не всегда это должны быть мелкие рисунки — крупные лепестки выглядят гармонично и не пестро, когда они монохромны», — заключила собеседница издания.

Ранее стилист Александр Рогов предрек тренд на панталоны в 2025 году. По словам эксперта, в предстоящих сезонах будет популярно упомянутое нижнее белье, украшенное рюшами и бантами, в эстетике Викторианской Эпохи.

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      Екатерина Ештокина
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