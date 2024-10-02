Российская легкоатлетка заявила об отсутствии интереса к соревнованиям в стране

Легкоатлетка Хасанова заявила об отсутствии интереса к соревнованиям в России

Действующая рекордсменка России в спортивной ходьбе на 10 000 метров Эльвира Хасанова заявила об отсутствии у нее интереса к соревнованиям, проводимым в стране. Ее слова приводит «Чемпионат».

Она отметила, что это происходит из-за низкой конкуренции. «Я такой человек, что люблю задавать темп с первых метров, поскольку должна почувствовать энергию с первых же секунд. Плохо, что девочки не поддерживают меня в этом», — заявила Хасанова.

В феврале этого года Олег Матыцин, занимавший пост министра спорта России, оценил мотивацию лучших атлетов страны в условиях международных санкций. Он отмечал, что спортсмены не испытывают проблем.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации сохранилось.