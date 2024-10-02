Теннисист Андрей Рублев рассказал об угрожавшей ему ампутации

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что ему угрожала ампутация из-за полученной травмы. Его слова приводит Telegram-канал BetBoom Tennis.

Спортсмен не уточнил, о какой части тела идет речь. «Мне понадобилась операция. Если бы ее не сделали, то это привело бы к ампутации. Повезло, что это выяснилось в первые 3-4 часа. Мне сказали, что после 5-6 часов уже точно идет ампутация», — заявил Рублев.

Теннисист добавил, что это произошло после US Open, который проходил в сентябре. Россиянину удалось быстро восстановиться и вернуться к выступлениям.

После операции Рублев принял участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. 30 сентября он вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв китайцу Бу Юньчаокэтэ.