Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 5-й тур
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа A. 5-й тур
Шахтёр
Сегодня
19:45 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Ахмат
Сегодня
21:15 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Зенит
Сегодня
21:15 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Лилль
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Динамо З
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Болонья
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
15:26, 2 октября 2024Спорт

Рублев рассказал об угрожавшей ему ампутации

Теннисист Андрей Рублев рассказал об угрожавшей ему ампутации

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что ему угрожала ампутация из-за полученной травмы. Его слова приводит Telegram-канал BetBoom Tennis.

Спортсмен не уточнил, о какой части тела идет речь. «Мне понадобилась операция. Если бы ее не сделали, то это привело бы к ампутации. Повезло, что это выяснилось в первые 3-4 часа. Мне сказали, что после 5-6 часов уже точно идет ампутация», — заявил Рублев.

Теннисист добавил, что это произошло после US Open, который проходил в сентябре. Россиянину удалось быстро восстановиться и вернуться к выступлениям.

После операции Рублев принял участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. 30 сентября он вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв китайцу Бу Юньчаокэтэ.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Бывший боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

      Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

      Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

      Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

      Медведев получил новую должность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше