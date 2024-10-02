В Бейруте раздался мощный взрыв

РИА Новости: в Бейруте прогремел мощный взрыв

В Бейруте прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в столице Ливана слышна работа боевой авиации.

В ночь на 2 октября израильские военные возобновили удары по Бейруту. Сообщалось, что они наносятся по «террористическим целям» ливанского шиитского движения «Хезболла».

Позднее стало известно, что истребители Израиля нанесли удар по жилому дому в Бейруте. В районах Харет Хрейк и Рувейс в южном пригороде столицы были слышны взрывы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей квартала в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты «Хезболлы».