ВВС Израиля ударили по жилому дому в столице Ливана

ВВС Израиля ударили по жилому дому в Бейруте

Истребители Израиля нанесли удар по жилому дому в Бейруте. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen в Telegram.

Взрывы раздались в районах Харет Хрейк и Рувейс в южном пригороде столицы Ливана. После попадания там начались пожары.

О возобновлении ударов Израиля по Бейруту стало известно ранее 2 октября. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляют, что военные обстреливают «террористические цели» ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

ЦАХАЛ призвал жителей квартала в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты «Хезболлы». Их попросили покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров.