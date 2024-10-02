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03:24, 2 октября 2024Мир

ВВС Израиля ударили по жилому дому в столице Ливана

ВВС Израиля ударили по жилому дому в Бейруте
СюжетПожары в Израиле

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Истребители Израиля нанесли удар по жилому дому в Бейруте. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen в Telegram.

Взрывы раздались в районах Харет Хрейк и Рувейс в южном пригороде столицы Ливана. После попадания там начались пожары.

О возобновлении ударов Израиля по Бейруту стало известно ранее 2 октября. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляют, что военные обстреливают «террористические цели» ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

ЦАХАЛ призвал жителей квартала в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты «Хезболлы». Их попросили покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров.

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      Марина Совина
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