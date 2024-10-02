Возможность прямого включения США в конфликт на Ближнем Востоке оценили

Тарасов: США пока будут воздерживаться от эскалации конфликта на Ближнем Востоке

США будут воздерживать от эскалации конфликта на Ближнем Востоке до выборов, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист оценил возможность прямого включения Вашингтона.

«[Советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан выступил на брифинге в Белом доме и заявил, что Иран поплатится за это (за массированную атаку на Израиль — прим. «Ленты.ру»). Но если объективно, американская администрация нынешняя не заинтересована в эскалации», — рассказал Тарасов.

По словам политолога, как только Израиль нанесет ответный удар по Ирану, последует цепная реакция.

«Что-то мне подсказывает, что американцы до выборов будут задерживать эту ситуацию. Они воздержатся от эскалации. Тогда много будет решаться уже на ливанском фронте», — заключил он.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. По версии ряда СМИ, по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции в Ливане.

Джейк Салливан сообщил, что атака Ирана стала значительной эскалацией в регионе. В настоящий момент США оценивают дальнейшие шаги, уточнил он в ходе брифинга, трансляцию которого ведет агентство Associated Press на YouTube.

