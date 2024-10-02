Военный выдал полученную при падении с кровати травму за боевую и получил срок

«Ъ»: боец ВС РФ попытался получить 3 млн рублей, выдав бытовую травму за боевую

Боец Вооруженных сил (ВС) России из Севастополя выдал травму руки, полученную им при падении с кровати, за боевую и получил за это условный срок. Чтобы добиться компенсации от государства, он заявил, что был ранен при авианалете, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина травмировал руку во время прохождения военной службы в зоне спецоперации. Он собрал медицинские справки и подал рапорт, чтобы получить госвыплату за ранение, размер которой составляет около трех миллионов рублей.

Уже после начисления компенсации выяснилось, что военный обманул командование. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Обвиняемого приговорили к 1 году 6 месяцам условно. Кроме того, его обязали вернуть выплаченную прежде компенсацию.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве на 110 миллионов рублей экс-замгубернатора Тамбовской области Игорь Кулаков отправился в зону СВО, заключив контракт с Минобороны в качестве добровольца.