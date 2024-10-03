Бывший тренер сборной России ответил выступившему против россиян в НХЛ Гашеку

Тренер Плющев: не нужно уделять словам Гашека о россиянах в НХЛ внимание

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, выступившему с критикой участия российских игроков в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Специалист заявил, что не нужно уделять внимание человеку, который занимается исключительно самопиаром. «Возможно, его слова возбудят каких-то шизофреников, но не адекватных людей», — посчитал он.

Ранее Гашек выступил против участия россиян в НХЛ. По его мнению, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.