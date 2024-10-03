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10:25, 3 октября 2024Спорт

Гашек сделал новое заявление о российских игроках перед стартом сезона НХЛ

Доминик Гашек заявил, что в новом сезоне НХЛ будет рекламой СВО на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем аккаунте в соцсети X сделал новое заявление о российских игроках перед стартом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По мнению бывшего игрока, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине. «НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!» — отметил Гашек.

Экс-хоккеист подчеркнул, что это связано с присутствием в клубах НХЛ российских игроков. «Каждый гражданин, если только он не диссидент, является рекламой действий своей страны», — заявил Гашек.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.

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      Алексей Гусев
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