Имущество семьи обвиненного в растратах бывшего мэра российского города арестовали

Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский суд Москвы арестовал имущество семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Под обеспечительные меры попали активы родственников чиновника и аффилированных с ним лиц. Суд запретил совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом, собственниками которого являются супруга экс-мэра и его мать.

29 сентября сообщалось, что в деле Копайгородского есть неустановленные соучастники, которые остаются на свободе. Он подал апелляцию на свой арест. Ему вменяется преступление, подпадающее под действие статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Центральный районный суд Сочи продлил срок ареста Родиону Пищуру — экс-советнику Копайгородского. Пищур пробудет под стражей до 30 октября.

