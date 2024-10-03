Фигуристка Косторная заявила, что не собирается менять спортивное гражданство

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на информацию о желании сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что вместе с мужем и партнером Георгием Куницей не собирается переходить в другие сборные. «Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — посчитала она.

Ранее американский журналист Нолан Карни в подкасте The Skating Lesson заявил, что Косторная собирается выступать за Азербайджан. Он подчеркивал, что это непроверенная информация.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой. С сезона-2023/2024 спортсменка выступает в парном катании с Куницей.