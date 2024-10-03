Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
Сегодня
19:45 (Мск)
Андерлехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Хоффенхайм
Сегодня
19:45 (Мск)
Динамо К
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Порту
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Гент
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
14:44, 3 октября 2024Спорт

Косторная ответила на информацию о желании сменить спортивное гражданство

Фигуристка Косторная заявила, что не собирается менять спортивное гражданство

Фото: Игорь Руссак / Коммерсантъ

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на информацию о желании сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что вместе с мужем и партнером Георгием Куницей не собирается переходить в другие сборные. «Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх», — посчитала она.

Ранее американский журналист Нолан Карни в подкасте The Skating Lesson заявил, что Косторная собирается выступать за Азербайджан. Он подчеркивал, что это непроверенная информация.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Елены Буяновой. С сезона-2023/2024 спортсменка выступает в парном катании с Куницей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это был рискованный шаг». Украина бросила в Курскую область лучшие западные танки. Какую технику там заметили?

      В Европе заявили об интересе в транзите российского газа через Украину

      Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

      Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты

      Из Windows 11 удалили WordPad

      Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

      В США похвалили тактику Путина на Украине

      МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

      Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России

      Раскрыты детали свадебных платьев звезды «Очень странных дел»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше