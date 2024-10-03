Легенда МЮ Канчельскис оценил вероятность лишения его британского паспорта

Бывший футболист МЮ Канчельскис: у меня не заберут британский паспорт

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис оценил вероятность лишения его британского паспорта. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис заявил, что давно взял британский паспорт, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на него распространяться не будет. «Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха!» — добавил он.

Ранее Канчельскис сравнил уровень жизни в России и Европе. Он заявил, что в 90-е в Европе было комфортнее, но сегодня Россия не уступает по уровню жизни.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».