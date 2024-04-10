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14:55, 10 апреля 2024Спорт

Легенда МЮ сравнил уровень жизни в России и Европе

Экс-футболист Канчельскис заявил, что Россия не уступает Европе по уровню жизни
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил уровень жизни в России и Европе. Его слова приводит Sport24.

Канчельскис заявил, что в 90-е в Европе было комфортнее, но сегодня Россия не уступает по уровню жизни. «Могу даже сказать так: уровень жизнь в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше», — отметил легенда МЮ.

Канчельскис начинал карьеру в Украинской ССР, после чего играл в Англии, Шотландии и Италии. Также он несколько месяцев выступал в Саудовской Аравии.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил жизнь в России и в Европе. Он назвал главным отличием тот факт, что европейцы не стремятся жить в столицах своих стран.

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