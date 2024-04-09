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16:27, 9 апреля 2024Спорт

Мостовой сравнил жизнь в России и в Европе

Мостовой: в Европе, в отличие от России, люди не стремятся жить в столице

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил жизнь в России и в Европе. Его слова приводит Sport24.

Мостовой назвал главным отличием тот факт, что европейцы не стремятся жить в столице. «У нас даже шутят, что Москва это другое государство. Если ты живешь в небольшом европейском городке, то ты имеешь все необходимое, а в столицу едешь только как турист», — рассказал он.

По его словам, в Европе люди понимают, что у них есть все необходимое там, где они родились, поэтому не переезжают в крупные города. «В той же Испании не важно, живешь ты в Мадриде или Бильбао — ты не стремишься уехать, ты всегда доволен и счастлив», — добавил экс-футболист.

С 1992-го по 2005-й Мостовой выступал за ряд европейских клубов: португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

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      Дарья Коршунова
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