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10:50, 3 октября 2024Экономика

Названа доля не пользующихся наличными россиян

SuperJob: больше четверти россиян не пользуются наличными

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Более четверти россиян не носят с собой карманные деньги. Долю не пользующихся наличными назвали аналитики SuperJob, их цитирует РИА Новости.

Всего отказались от наличных в пользу карт 27 процентов россиян. При этом среди тех, кто младше 34 лет, их доля составляет 33 процентов. За 14 лет она выросла в девять раз.

Как отмечают аналитики, более половины (54 процента) граждан пользуются наличными, и среди мужчин таких больше. Купюры и монеты чаще используют граждане старше 45 лет (58 процентов) и те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей (61 процент). Около 37 процентов респондентов держат при себе менее трех тысяч рублей и лишь три процента — более 20 тысяч.

Заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов уже анонсировал грядущую через несколько лет дискуссию о необходимости сохранять наличное денежное обращение. Предпосылок для его отмены пока не просматривается, но оборот наличных в России будет стабильно падать, отметил эксперт.

Аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank Юрий Исаев добавил, что для полного отказа от наличных рублей потребуется тотальная цифровизация всего государства: и населения, и контролирующих органов, и бизнеса. Такое непросто реализовать, особенно в ситуации санкционного давления, когда большая часть цифрового оборудования импортируется. По мнению участника Межсессионной финансовой консультативной группы IOC UNESCO Вадима Петрова, такой шаг дискриминирует тех, кто лишен доступа к цифровым технологиям и усиливает риски кибератак.

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