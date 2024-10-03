Отказывавшийся играть с Россией новичок ЦСКА рассказал об адаптации в клубе

Новичок ЦСКА Пьянич: постараюсь поделиться опытом выступлений за крупные клубы

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал об адаптации в клубе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Пьянич поделился, что чувствует себя хорошо физически и у него все получилось в дебютном матче в Кубке России. Он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы быть полезным команде. «Постараюсь поделиться с моими одноклубниками моим опытом выступлений за крупные клубы. Буду подсказывать молодым советами и помогать им», — добавил футболист.

Ранее Пьянич извинился за то, что прежде отказывался играть против сборной России. По его словам, он никогда ничего не имел против российского футбола и российских игроков.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.

