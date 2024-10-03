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18:00, 3 октября 2024Силовые структуры

Оценены шансы блогеров Чекалиных отправиться в СИЗО

Юрист Хаминский: блогеры Чекалины вряд ли окажутся в СИЗО

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогеры Валерия и Артем Чекалины вряд ли окажутся в СИЗО. Так шансы на подобное развитие событий оценил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Life.ru.

Лерчек и ее бывшего мужа задержали на 48 часов. Сообщалось, что также был задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только его, однако после очной ставки и допросов решили задержать и блогеров.

Хаминский отметил, что обычно задержание на 48 часов происходит, чтобы определить процессуальный статус фигуранта, предъявить обвинение и решить вопрос с мерой пресечения. При этом преступление блогеров относится к так называемым предпринимательским составам, так что они не должны подвергаться аресту. Есть исключения, но под них Чекалины не подпадают, хотя «это не означает, что их миновал риск отправиться в СИЗО».

По словам юриста, следователи могут найти и иные составы преступлений. Если будет установлено, что блогеры имели несанкционированный доступ к системе электронных платежей, им, вероятно, предъявят обвинение по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), которая, отметил эксперт, уже не является предпринимательской и «открывает прямой путь в следственный изолятор».

Ранее сообщалось, что бывших супругов сдал полиции один из наемных сотрудников, которому не заплатили. Стало известно, что обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить их на зарубежные счета Артему Чекалину помогал совладелец косметической фирмы Роман В. — гражданин Украины и США. Блогерам может грозить до десяти лет лишения свободы.

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      Алина Гончарова
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