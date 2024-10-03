Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:30, 3 октября 2024Наука и техника

Польша начнет выпуск снарядов для Homar-K

Defence24: Польша начет выпуск снарядов CGR-080 для РСЗО Homar-K

Кадр: ПОЛИТИКАUA / YouTube

Польша начнет выпуск снарядов для южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K, которые Варшава приняла на вооружение. Об этом сообщает Defence24.

«Grupa WB и корейская Hanwha Aerospace подписали исполнительное соглашение, в котором уточняются подробные договоренности, связанные с созданием польско-корейского совместного предприятия. Цель — местное производство боеприпасов для ракетной артиллерии», — отметили в публикации.

Помимо запуска предприятия, в рамках соглашения Польша получит технологии для выпуска и модернизации ракет CGR-080 калибра 239 миллиметров.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Ранее Польша заказала 290 РСЗО Homar-K. Польский вариант южнокорейской системы K239 Chunmoo состоит из четырехосного колесного шасси Jelcz P883.57 местного производства и усовершенствованной пусковой установки. Основными боеприпасами РСЗО станут тактические ракеты калибра 600 миллиметров и реактивные снаряды калибра 239 миллиметров.

В феврале на ролике Минобороны России заметили неизвестную установку, которая может быть новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      На Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

      Возлюбленная Криштиану Роналду снялась обнаженной для модного бренда

      Тренер рассказала о похудении Валиевой перед работой в шоу

      Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

      Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

      Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

      Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

      Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции. Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?

      В курском приграничье заметили «тачанку» ВСУ на шасси Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше