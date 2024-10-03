Польша начнет выпуск снарядов для Homar-K

Defence24: Польша начет выпуск снарядов CGR-080 для РСЗО Homar-K

Польша начнет выпуск снарядов для южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K, которые Варшава приняла на вооружение. Об этом сообщает Defence24.

«Grupa WB и корейская Hanwha Aerospace подписали исполнительное соглашение, в котором уточняются подробные договоренности, связанные с созданием польско-корейского совместного предприятия. Цель — местное производство боеприпасов для ракетной артиллерии», — отметили в публикации.

Помимо запуска предприятия, в рамках соглашения Польша получит технологии для выпуска и модернизации ракет CGR-080 калибра 239 миллиметров.

Ранее Польша заказала 290 РСЗО Homar-K. Польский вариант южнокорейской системы K239 Chunmoo состоит из четырехосного колесного шасси Jelcz P883.57 местного производства и усовершенствованной пусковой установки. Основными боеприпасами РСЗО станут тактические ракеты калибра 600 миллиметров и реактивные снаряды калибра 239 миллиметров.

В феврале на ролике Минобороны России заметили неизвестную установку, которая может быть новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение».