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14:02, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Представитель Дурова опроверг данные о его отношениях с Болгар

Представитель Дурова: у основателя Telegram не было отношений с Болгар

Фото: Albert Gea / Reuters

Представитель основателя Telegram Павла Дурова опроверг данные об отношениях медиаменеджера с Ириной Болгар, называющей себя матерью ее детей. Об этом сообщает The New York Times.

Представитель Дурова заявил, что между Болгар и Дуровым не было таких отношений, о которых рассказывает женщина.

Он также добавил, что обвинения со стороны Болгар в адрес российского медиаменеджера в его жестоком обращении с детьми не имеют под собой оснований.

При этом в материале отмечается, что представитель прокуратуры в Женеве подтвердил, что в отношении Дурова ведется расследование по делу о жестком обращении с детьми.

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      Мария Большакова
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