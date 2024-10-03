Представитель Дурова опроверг данные о его отношениях с Болгар

Представитель Дурова: у основателя Telegram не было отношений с Болгар

Представитель основателя Telegram Павла Дурова опроверг данные об отношениях медиаменеджера с Ириной Болгар, называющей себя матерью ее детей. Об этом сообщает The New York Times.

Представитель Дурова заявил, что между Болгар и Дуровым не было таких отношений, о которых рассказывает женщина.

Он также добавил, что обвинения со стороны Болгар в адрес российского медиаменеджера в его жестоком обращении с детьми не имеют под собой оснований.

При этом в материале отмечается, что представитель прокуратуры в Женеве подтвердил, что в отношении Дурова ведется расследование по делу о жестком обращении с детьми.