В Кремле усомнились в достоверности сообщений о насилии Дурова над детьми

Песков: в Кремле не уверены в достоверности сведений о насилии Дурова над детьм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в правдивости сообщения о насилии основателя Telegram Павла Дурова над детьми. Его слова передают «Известия».

Песков заявил, что в Кремле не уверены в достоверности сведений о том, что Франция запросила у Швейцарии обвинения в насилии Дурова над детьми.

Ранее стало известно, что Франция запросила у Швейцарии подробности о делу о насилии основателя Telegram над детьми. Сообщалось, что страны проводят соответствующие проверки.

До этого стало известно, что подруга Дурова Ирина Болгар сообщила о лишении Дурова родительских прав. Она заявила, что это решение было принято в результате расследования трибунала по защите детей и взрослых.