Стало известно о лишении Дурова родительских прав

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его троих детей, заявила, что бизнесмена лишили родительских прав. Об этом стало известно из ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — рассказала подруга Дурова.
По словам Болгар, в конце 2022 года бизнесмен объявил ей ультиматум для того, чтобы принудить ее с детьми к переезду в ОАЭ. Она уточнила, что Дуров заблокировал ей доступ к банковским картам, а также прекратил оплачивать расходы, связанные с медициной, образованием и путешествиями.
«Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласие на продление наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — написала Болгар и добавила, что после этого решила лишить бизнесмена прав на детей.
Ранее стало известно, что Болгар подала иск против Дурова в швейцарский суд. Она заявила, что с 2021 по 2022 год он несколько раз применил физическое насилие к их младшему сыну.
В июле Болгар сообщила, что является матерью троих детей основателя Telegram. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам свидетельства о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого бизнесмен публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.