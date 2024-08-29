Стало известно о лишении Дурова родительских прав

Подруга Дурова Болгар заявила, что его лишили родительских прав на их детей

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его троих детей, заявила, что бизнесмена лишили родительских прав. Об этом стало известно из ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — рассказала подруга Дурова.

По словам Болгар, в конце 2022 года бизнесмен объявил ей ультиматум для того, чтобы принудить ее с детьми к переезду в ОАЭ. Она уточнила, что Дуров заблокировал ей доступ к банковским картам, а также прекратил оплачивать расходы, связанные с медициной, образованием и путешествиями.

«Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласие на продление наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — написала Болгар и добавила, что после этого решила лишить бизнесмена прав на детей.

Ранее стало известно, что Болгар подала иск против Дурова в швейцарский суд. Она заявила, что с 2021 по 2022 год он несколько раз применил физическое насилие к их младшему сыну.

В июле Болгар сообщила, что является матерью троих детей основателя Telegram. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам свидетельства о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого бизнесмен публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.