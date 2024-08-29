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12:18, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о лишении Дурова родительских прав

Подруга Дурова Болгар заявила, что его лишили родительских прав на их детей

Фото: @Pavel Durov / Globallookpress.com

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его троих детей, заявила, что бизнесмена лишили родительских прав. Об этом стало известно из ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — рассказала подруга Дурова.

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По словам Болгар, в конце 2022 года бизнесмен объявил ей ультиматум для того, чтобы принудить ее с детьми к переезду в ОАЭ. Она уточнила, что Дуров заблокировал ей доступ к банковским картам, а также прекратил оплачивать расходы, связанные с медициной, образованием и путешествиями.

«Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласие на продление наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — написала Болгар и добавила, что после этого решила лишить бизнесмена прав на детей.

Ранее стало известно, что Болгар подала иск против Дурова в швейцарский суд. Она заявила, что с 2021 по 2022 год он несколько раз применил физическое насилие к их младшему сыну.

В июле Болгар сообщила, что является матерью троих детей основателя Telegram. По словам женщины, которая сейчас живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам свидетельства о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого бизнесмен публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.

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      Олег Давыдов
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