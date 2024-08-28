Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 28 августа 2024Мир

Франция запросила подробности у Швейцарии по делу против Дурова о насилии над ребенком

РИА Новости: Франция запросила подробности по делу о насилии над ребенком Дурова
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Франция запросила подробности у Швейцарии по делу против основателя Telegram Павла Дурова, связанному с возможным насилием против собственного ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

По его словам, сейчас две страны проводят совместные проверки, «чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа».

До этого ТАСС со ссылкой на источники в том же ведомстве написал, что французские следователи не допрашивали Дурова по этому поводу. Параллельно с этим AFP сообщало, что во Франции ведется расследование против основателя Telegram, связанное с насилием в отношении одного из его детей.

В марте 2023 года петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Утверждается, что это привело к травмам у ребенка, в том числе сотрясению мозга и проблемам со сном.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      Власти переселят жителей четырех белгородских сел

      В США предрекли уничтожение ВСУ в Курской области ради политических целей Зеленского

      На Украине допустили потери территорий в скором времени

      В ФБР раскрыли данные о расследовании покушения на Трампа

      Франция запросила подробности у Швейцарии по делу против Дурова о насилии над ребенком

      Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чечней»

      На Украине заявили о фактической потере Донбасса после сдачи Покровска

      В ООН дали оценку положению инвалидов на Украине в условиях конфликта

      Российские военные захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше