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20:03, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

AFP: во Франции расследуют дело Дурова, связанное с насилием в отношении ребенка
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Во Франции ведется расследование дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова, связанного с насилием в отношении одного из его детей. Еще об одном расследовании стало известно AFP, сообщает ТАСС.

«Во Франции ведется расследование по делу Дурова в связи с насилием в отношении одного из его детей», — отмечает агентство.

Ранее в среду, 28 августа, стало известно, что петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, в марте 2023 года подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Утверждается, что это привело к травмам у ребенка, в том числе сотрясению мозга и проблемам со сном.

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Болгар заявила, что является матерью троих детей Дурова, в июле. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Решение о предъявление обвинений пока не выдвинуто. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений был использован Telegram.

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