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20:50, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыты детали допроса Дурова

Дурова не допрашивали по делу о насилии над его ребенком
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Французские следователи не допрашивали основателя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии над его ребенком. Такие детали беседы с Дуровым раскрыли ТАСС источники агентства в прокуратуре Парижа.

«Дело не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что во Франции ведется расследование дела в отношении Дурова, связанного с насилием в отношении одного из его детей. Об этом без дополнительных деталей сообщило агентство AFP.

До этого сообщалось, что петербурженка Ирина Болгар, назвавшаяся матерью троих детей Дурова, в марте 2023 года подала против него уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году.

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      Олег Давыдов
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