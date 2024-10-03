Процесс по делу воевавшего в ВСУ американского наемника закрыли

Процесс в Мосгорсуде по делу наемника ВСУ американца Хаббарда закрыли

Процесс в Мосгорсуде по делу американца Стефана (Стивена) Хаббарда, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника, закрыли, сообщает РИА Новости.

Хаббард поддержал ходатайство, заявив, что «не хочет, чтобы были посторонние». Судья удовлетворила ходатайство, процесс продолжится в закрытом режиме. Слушателей и прессу попросили после этого уйти из зала.

ТАСС уточняет, что ходатайство заявила сторона обвинения. По словам прокурора Миланы Дегаевой, это необходимо для «обеспечения безопасности участников процесса и свидетелей».

Ранее стало известно, что два сотрудника посольства США пришли на судебное заседание по делу Хаббарда. Они рассчитывают переговорить с подсудимым до начала заседания.

72-летний американец заявил, что был наемником и согласен с предъявленным ему обвинением. Он получал жалованье в размере одной тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях в составе украинской армии.

По данным следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.