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16:03, 3 октября 2024Спорт

Суд отклонил большинство апелляций по делу Промеса

Суд Амстердама отклонил большинство апелляций по делу футболиста Промеса

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Апелляционный суд Амстердама отклонил большинство запросов защиты бывшего нападающего московского «Спартака» Квинса Промеса по обеим апелляциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

В решении говорится, что запросы адвокатов футболиста по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата были отклонены. В частности, судья отказал защите в заслушивании троих свидетелей.

Промес перешел в дубайский «Юнайтед» 5 сентября. Сроки соглашения с 32-летним нидерландским полузащитником не уточняются.

1 июня «Спартак» расторг контракт с Промесом. В клубе заявили, что у игрока истекло действующее соглашение. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу контрабанде наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Анастасия Борисова
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