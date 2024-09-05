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20:10, 5 сентября 2024Спорт

Промес перешел в клуб из Дубая

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес перешел в «Юнайтед» из Дубая
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: David Klein / Reuters

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес перешел в клуб «Юнайтед» из Дубая. Об этом сообщается на сайте команды из ОАЭ.

Промес присоединился к клубу в качестве свободного агента. Сроки соглашения с 32-летним нидерландским полузащитником не уточняются. «Его подписание является свидетельством приверженности клуба созданию сильной и конкурентоспособной команды для нового сезона», — говорится в сообщении и отмечается мастерство и богатый опыт футболиста.

1 июня «Спартак» расторг контракт с Промесом. В клубе заявили, что у игрока истекло действующее соглашение.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Он остается в ОАЭ.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Дарья Коршунова
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