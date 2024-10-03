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17:52, 3 октября 2024Интернет и СМИ

В Молдавии заблокировали Yandex, Rutube и «Дзен»

Молдавский провайдер заявил о блокировке в стране Yandex, Rutube и «Дзена»

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась заблокировать в стране сервисы Yandex, Rutube и «Дзен». Об этом сообщил молдавский провайдер Orange.

Как заявили в компании, по запросу СИБ провайдер закрыл доступ пользователей к пяти ресурсам: двум молдавским сайтам, а также Rutube, Yandex и «Дзену».

Ранее стало известно, что Молдавия отказала РИА Новости в аккредитации на выборы президента страны. МИД республики объяснил это неназванными «положениями национального законодательства». Перед этим в Молдавии стал недоступен сайт РИА Новости.

Кроме того, в августе Служба информации и безопасности Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайты российского Промсвязьбанка.

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      Маргарита Щигарева
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