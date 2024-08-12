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16:38, 12 августа 2024Экономика

В Молдавии заблокировали сайты российского банка

В Молдавии провайдеров обязали заблокировать сайты Промсвязьбанка

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Служба информации и безопасности Молдавии обязала интернет-провайдеров республики заблокировать сайты российского Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом со ссылкой на сообщение молдавского оператора мобильной связи и интернета Orange пишет ТАСС.

В публикации отмечается, что оператор заблокировал доступ своих пользователей к веб-страницам и IP-адресам ПСБ «согласно уведомлению №. E/8151 от 08.08.2024», выданному службой. По сообщениям корреспондента агентства, сайт банка действительно не работает в Молдавии.

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Карты российской платежной системы «Мир», выпущенные Промсвязьбанком, начали выдавать жителям Гагаузии с 1 мая. На первом этапе ПСБ открывал счета социально уязвимым категориям населения — работникам бюджетной сферы и пенсионеров.

В августе глава региона Евгения Гуцул рассказала, что власти Молдавии через суд захотели отменить для жителей Гагаузии социальные выплаты, которые осуществляются через российский Промсвязьбанк. Благодаря соглашению властей автономи с банков более 30 тысяч бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере 2 тысячи леев (около 10 тысяч рублей).

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