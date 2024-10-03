Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 3 октября 2024Мир

Захарова высказалась об объявлении Израилем генсека ООН персоной нон грата

Захарова: объявление генсека ООН персоной нон грата не поможет достичь мира

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Объявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата является суверенным решением Израиля, однако оно не поможет достичь мира на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии RTVI.

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет», — заявила Захарова, комментируя меры Израиля в отношении генсека.

Представитель МИД добавила, что в сложившейся ситуации ответственность несут США, заблокировавшие «не один проект резолюции» Совета Безопасности ООН по ближневосточному кризису. Захарова также обвинила Вашингтон в подрыве дипломатических усилий по урегулированию конфликта «своими топорными действиями».

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что решение Израиля касательно Гутерриша является непродуктивным.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Летевшие в Казань самолеты перенаправили в другие города

      Зендея появилась на Неделе моды в экстремально короткой юбке

      Отбывающему 23-летний срок киллеру Ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО

      Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты

      Россиян предупредили о сильной магнитной буре

      Российские дроны морпехов поразили скопление живой силы ВСУ под Угледаром

      Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

      Неизвестная работа Пикассо за 630 миллионов рублей десятилетиями висела в доме старьевщика

      В Госдепе поразились способностям Российской армии и ОПК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше