Захарова высказалась об объявлении Израилем генсека ООН персоной нон грата

Захарова: объявление генсека ООН персоной нон грата не поможет достичь мира

Объявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша персоной нон грата является суверенным решением Израиля, однако оно не поможет достичь мира на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии RTVI.

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет», — заявила Захарова, комментируя меры Израиля в отношении генсека.

Представитель МИД добавила, что в сложившейся ситуации ответственность несут США, заблокировавшие «не один проект резолюции» Совета Безопасности ООН по ближневосточному кризису. Захарова также обвинила Вашингтон в подрыве дипломатических усилий по урегулированию конфликта «своими топорными действиями».

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что решение Израиля касательно Гутерриша является непродуктивным.