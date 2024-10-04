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18:30, 4 октября 2024Ценности

23-летняя беременная жена Курбана Омарова откроет салон красоты

23-летняя беременная жена Курбана Омарова Валерия откроет салон красоты

Фото: @zima_moscow

Беременная жена предпринимателя Курбана Омарова Валерия откроет салон красоты. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, 23-летняя супруга Омарова зарегистрировала ИП и получила право заниматься бизнесом в сфере красоты и здоровья. Предполагается, что женщина намерена открыть собственную парикмахерскую и салон красоты, а также продавать косметические товары.

В сентябре Бородина похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Российская телеведущая разместила кадры, на которых предстала, сидя в машине, с пышным букетом кустовых роз и новым телефоном последней модели. Его стоимость составляет от 153 до 225 тысяч рублей.

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      Екатерина Ештокина
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