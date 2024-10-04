Греческий клуб с двумя россиянами оштрафовал игроков за три поражения подряд

Греческий ПАОК оштрафовал игроков за три поражения подряд

Руководство греческого ПАОКа оштрафовало футболистов после того, как команда потерпела три поражения подряд. Об этом сообщает Sport24.gr.

Размер штрафа не уточняется. Таким способом боссы греческого клуба хотят мотивировать игроков.

Ранее ПАОК проиграл румынскому ФКСБ в матче второго тура общего раунда Лиги Европы. За греков сыграли россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов. Полузащитник и нападающий вышли на поле в стартовом составе и были заменены в середине второго тайма.

ПАОК потерпел два поражения в двух матчах Лиги Европы. В чемпионате Греции после шести туров команда с 13 очками идет на третьем месте.