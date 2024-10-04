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00:18, 4 октября 2024Спорт

Греческий клуб с двумя россиянами в составе проиграл в Лиге Европы

Греческий ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе проиграл ФКСБ в Лиге Европы
Федор Чалов

Федор Чалов. Фото: Umit Bektas / Reuters

Греческий ПАОК проиграл ФКСБ в матче второго тура общего раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу румынской команды. Единственный гол на счету Даниэля Бирлиджа.

За ПАОК сыграли россияне Магомед Оздоев и Федор Чалов. Полузащитник и нападающий вышли на поле в стартовом составе и были заменены в середине второго тайма.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. Контракт с греческой командой рассчитан на три года. Он провел за клуб 10 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей в чемпионате Греции.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за команду в 12 матчах, в которых дважды забил и отдал одну передачу.

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      Дарья Коршунова
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