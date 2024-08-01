Российский футболист перешел в европейский клуб

Российский нападающий Федор Чалов подписал контракт с ПАОКом на три года

Российский нападающий Федор Чалов перешел в греческий ПАОК. Об этом сообщил вице-президент европейского клуба Кириакос Кириакос, его слова приводит ТАСС.

«Чалов подписал контракт с ПАОКом, соглашение на три года. Около 21:00 будет официально объявлено», — заявил он.

Ранее 1 августа Чалов попрощался за ЦСКА, за основную команду которого выступал с 2017 года. Завершил письмо футболист фразой «цвета меняются, история продолжается».

Чалов провел за ЦСКА 263 матча во всех турнирах, забив 89 мячей. С московским клубом футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.