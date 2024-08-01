Форвард ЦСКА попрощался с командой

Форвард ЦСКА Федор Чалов попрощался с командой в Telegram‑канале.
«Взросление — это всегда про ответственность. В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе.
Можно сказать, совершеннолетие», — написал он. Чалов поблагодарил руководство клуба, команду, болельщиков, академию и всех тренеров.
«Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта», — заявил футболист, отметив, что готов выкладываться и расти. Завершил письмо нападающий фразой «цвета меняются, история продолжается», намекнув на уход от красно-синих (ЦСКА) к черно-белым (ПАОК).
Ранее стало известно о подготовке перехода Чалова в греческий ПАОК. Ожидается, что европейский клуб заплатит за игрока российской команде три миллиона евро.
Чалов выступал за ЦСКА с 2017 года и провел 263 матча во всех турнирах, забив 89 мячей. С московским клубом футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.