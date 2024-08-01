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10:46, 1 августа 2024Спорт

Форвард ЦСКА попрощался с командой

Форвард ЦСКА Чалов попрощался с командой: цвета меняются, история продолжается

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Форвард ЦСКА Федор Чалов попрощался с командой в Telegram‑канале.

«Взросление — это всегда про ответственность. В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе.
Можно сказать, совершеннолетие», — написал он. Чалов поблагодарил руководство клуба, команду, болельщиков, академию и всех тренеров.

«Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта», — заявил футболист, отметив, что готов выкладываться и расти. Завершил письмо нападающий фразой «цвета меняются, история продолжается», намекнув на уход от красно-синих (ЦСКА) к черно-белым (ПАОК).

Ранее стало известно о подготовке перехода Чалова в греческий ПАОК. Ожидается, что европейский клуб заплатит за игрока российской команде три миллиона евро.

Чалов выступал за ЦСКА с 2017 года и провел 263 матча во всех турнирах, забив 89 мячей. С московским клубом футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

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