Поезд протаранил КамАЗ в российском регионе

В Ленинградской области грузовой поезд протаранил КамАЗ, никто не пострадал

В Ленинградской области грузовой поезд протаранил КамАЗ. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, авария произошла рядом с местом строительства моста. Грузовой автомобиль начал выезжать на переезд, когда подвозил стройматериалы, и не заметил приближающийся поезд.

Водитель КамАЗа успел покинуть салон, когда услышал гудок поезда. Машинист грузового поезда не успел затормозить. Удар опрокинул грузовой автомобиль, его сдадут на металлолом. Железнодорожный состав с рельс не сошел.

В сентябре в Костромской области грузовой поезд протаранил автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд. Похожий случай 5 августа произошел в Новосибирской области. Там автомобиль врезался в поезд в селе Марусино. В конце июля пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров, пострадали свыше 100 из них.