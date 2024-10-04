Появились кадры выхода спасенных россиянами косаток в открытое море

На Камчатке застрявшим на мели косаткам помогли вернуться на глубину

На Камчатке семейству косаток, застрявшим на мели, помогли вернуться на глубину. Соответствующие кадры выхода животных в открытое море появились в Telegram-канале МЧС России.

Представитель Камчатского спасательного центра Александр Борисов рассказал, что сотрудники МЧС направляли морских животных с помощью лодок. Отмечается, что через мелкие извилистые места спасателям приходилось проталкивать косаток вручную. Утром 4 октября спасенные китообразные наконец оказались на достаточной глубине, чтобы свободно самостоятельно плавать.

Накануне у берегов Камчатки застряла стая косаток из четырех особей. Они провели на мели десять часов. Все это время сотрудники МЧС непрерывно поливали их водой.

Когда уровень моря чуть повысился, к операции подключились неравнодушные россияне. Семейство успешно дождалось прилива и уплыло на глубину, однако через некоторое время снова оказалось в ловушке у берега.

Ранее сообщалось, что на Сахалине россияне спасли 300-килограммовую акулу из сетей, в которых она запуталась. Рыбаки отпустили хищную рыбу, и она уплыла в море, помахав им хвостом.