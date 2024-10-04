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16:40, 4 октября 2024Россия

Предложившего вернуть налог на бездетность депутата попросили не трогать тему семьи

Останина призвала Гурулева не трогать тему семьи из-за налога на бездетность

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила депутата Андрея Гурулева не трогать тему семьи после его идеи вернуть налог на бездетность. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В Думе комитет по обороне обратился ко всем остальным депутатам с просьбой (поскольку кроме оборонщиков остальные непрофессионалы) не комментировать ход военных действий — и мы этим не занимаемся. Вот я бы тоже обратилась к депутату из комитета по обороне с просьбой не комментировать те темы, в коих он не является специалистом», — сказала парламентарий.

Она отметила, что Гурулев не понимает желания людей, которые откладывают рождение ребенка из-за отсутствия материальных возможностей. Пока государство не обеспечит жильем, хорошей зарплатой и социальными гарантиями молодые семьи, ни о каком возврате налога на бездетность не может идти речи.

«Пока мы не обеспечим социальную гарантию нашей молодежи, я не буду торопиться с тем, чтобы возвращать налог на бездетность. Потому что, когда вводился налог на бездетность в СССР, Сталин через запятую дальше перечислял социальные гарантии, о которых я только что сказала. Ясельки, детский садик, школа — бесплатные», — заключила парламентарий.

4 октября генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в России стоит вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Парламентарий также поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри.

ЖЗЛ
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