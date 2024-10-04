Пушков ответил премьеру Дании на слова о «красных линиях» Путина

Пушков в ответ премьеру Дании на слова о Путине назвал политиков Европы «никем»

Страны Европы возглавляют «вчерашние никто», которые возомнили себя «способными осуществлять лидерство», заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что «страх и лидерство не идут руку об руку». Она рассуждала, что привычка Запада беспокоиться о «красных линиях» президента России Владимира Путина привела к задержкам в помощи Украине. По ее мнению, единственная «красная линия» была пресечена, когда началась СВО.

«В головах у них — мешанина из самодовольства, неуемных амбиций и агрессивных лозунгов. Зато интеллект, компетентность и опыт у многих и не ночевали», — написал Пушков. Он вспомнил политиков прошлого, которые «понимали, что доведенная до предела "холодная война" грозит страшным военным конфликтом». «Нынешние же не то, чтобы были бесстрашны, они, в силу своей ограниченности, просто не отдают себе отчета, к чему все это может привести», — заявил сенатор.

До этого с похожим рассуждением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он счел рассуждения политиков Запада о том, что они могут пересекать «красные линии» России, безответственными. По словам Нарышкина, отражением этого являются дискуссии о возможности применения дальнобойных западных ракет для ударов вглубь российской территории.