Рынок пиратского программного обеспечения резко вырос

Экономист Соколов: вместо российского ПО многие решили покупать пиратское

Распространение нелегального программного обеспечения сильно мешает развитию российских разработок. Об этом заявил директор Ассоциации поставщиков программных продуктов НП ППП, экономист Дмитрий Соколов. Его цитируют «Известия».

По его словам, за последнее время рынок нелегального программного обеспечения серьезно вырос. Вместо того, чтобы переходить на отечественные аналоги, многие пользователи решили использовать нелегальное ПО, за которое не приходится платить.

Как полагают в Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК), к настоящему времени компаниям удалось заместить около 30–40 процентов ПО.

Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров обратил внимание, что импортозамещение затрагивает в первую очередь офисные пакеты, основные программные продукты. Куда хуже обстоит дело с ключевыми образцами уникального ПО. Например, касающимися 3D-проектирования. Бедеров предположил, что к 2030 году едва ли получится на 100 процентов заместить западные решения в узкоспециализированном сегменте.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что особых успехов в импортозамещении иностранного ПО пока не наблюдается. Он считает, что поскольку в РФ долгое время использовались иностранные продукты, сразу заменить их на отечественные аналоги невозможно. По его прогнозам, в ближайшие три года процент замещения дойдет до 70 процентов.

Есть данные, что с начала 2024 года объем государственных закупок отечественного софта и оборудования в госсекторе по 44-ФЗ вырос на 8,7 процента и составил 200 миллиардов рублей.

По некоторым прогнозам, к декабрю 2024 года доля отечественного оборудования в крупных банках дойдет в среднем до 80 процентов. В средних кредитных организациях до 60 процентов, а в небольших — лишь до 50 процентов.