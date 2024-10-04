Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Лерчек

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чекалиной

Троицкий районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) по делу о незаконном переводе валюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие просит отправить Чекалину под домашний арест.

Бывшему мужу Лерчек Артему Чекалину уже избрали меру пресечения. Он будет под домашним арестом до 26 ноября. Это время блогер проведет в загородном доме в селе Ильинское

Ранее сообщалось, что блогеров Валерию и Артема Чекалиных доставили в суд. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.