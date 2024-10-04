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10:36, 4 октября 2024Наука и техника

В зоне СВО рассказали о выдерживающем попадание ПТУР танке

Боец в СВО: российский танк Т-90М «Прорыв» может выдержать попадание ПТУР

Фото: РИА Новости

Российский танк Т-90М «Прорыв» может выдержать попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), заявил действующий в зоне специальной военной операции (СВО) командир танкового взвода с позывным Чиж. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Приходилось, по нам отрабатывали четыре ПТУРа, машина полностью выдержала. Работали камикадзе — вытаскивали ее же, горящую, из боя. Было много всего, но машина держит», — заявил военнослужащий.

В военном ведомстве уточнили, что экипаж танка огнем осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметра уничтожил украинскую группу на авдеевском направлении, препятствовавшую продвижению российских сил.

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В феврале президент России Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.

В декабре 2023 года с подобной оценкой Т-90М выступил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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      Иван Потапов
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