Терапевт Бурнацкая назвала сон на спине лучшим для здоровья

Разные позы для сна оказывают различное влияние на органы, рассказала терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. В комментарии для Life.ru врач назвала лучшую позу для сна.

По словам специалистки, лучше всего спать на спине. В таком положении нагрузка равномерно распределяется по всей длине позвоночника, что полезно для дыхательной системы. В то же время доктор отметила, что сон на спине может стать причиной храпа или апноэ, особенно у людей с узкими дыхательными путями.

Многим нравится спать на животе, но в этой позиции возникает нагрузка на шейный отдел позвоночника, что может негативно сказаться на осанке и вызвать боль, предупредила доктор. Сон на левом боку улучшает пищеварение и помогает при изжоге, а на правом, напротив, провоцирует ее, добавила Бурнацкая.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.