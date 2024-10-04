Врач призвала некоторых россиян отказаться от белого риса

Эндокринолог Лазуренко призвала россиян отказаться от белого шлифованного риса

Диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым россиянам следует отказаться от белого риса. В комментарии изданию Pravda.ru врач объяснила, кому следует исключить этот продукт из рациона.

По словам эндокринолога, белый шлифованный круглый рис не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирение мили предожирением. Лазуренко объяснила, что такой рис резко повышает уровень глюкозы в крови, что может провоцировать нарушение метаболического процесса.

Врач призвала людей с этими заболеваниями вместо белого риса, который сильно разваривается, есть коричневый, бурый или черный рис, содержащий больше клетчатки. «[Клетчатка] дает хорошее насыщение, ощущение сытости, комфорта, удовольствия. Именно это мы хотим получить от пищи», — заверила Лазуренко.

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