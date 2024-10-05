Гандболист сборной России оценил идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Калараш ответил Вяльбе, что сброшенная бомба на Лондон никому не нужна

Гандболист венгерского «Сегеда» и сборной России Глеб Калараш оценил идею главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что Вяльбе высказалась на эмоциях или неправильно выразилась. «Очень надеюсь, что она не имела в виду это в прямом смысле и контексте. Потому что никому бомба на Лондон, думаю, не нужна», — заявил Калараш.

Гандболист добавил, что спортсмены мало что могут поменять в политике. «Люди в нашем спорте понимают, что отстранять Россию нечестно и неправильно, ты просто убрал конкурента», — отметил он.

Вяльбе высказалась 28 сентября. Она предположила, что после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится.