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09:32, 5 октября 2024Спорт

Гандболист сборной России оценил идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Калараш ответил Вяльбе, что сброшенная бомба на Лондон никому не нужна
Глеб Калараш (слева)

Глеб Калараш (слева). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гандболист венгерского «Сегеда» и сборной России Глеб Калараш оценил идею главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что Вяльбе высказалась на эмоциях или неправильно выразилась. «Очень надеюсь, что она не имела в виду это в прямом смысле и контексте. Потому что никому бомба на Лондон, думаю, не нужна», — заявил Калараш.

Гандболист добавил, что спортсмены мало что могут поменять в политике. «Люди в нашем спорте понимают, что отстранять Россию нечестно и неправильно, ты просто убрал конкурента», — отметил он.

Вяльбе высказалась 28 сентября. Она предположила, что после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится.

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      Алексей Гусев
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