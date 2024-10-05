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20:51, 5 октября 2024Россия

В России назвали кабальной новую инициативу Запада по урегулированию украинского конфликта

Чепа назвал кабальной инициативу Запада по урегулированию украинского конфликта
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия не должна соглашаться на переговоры на кабальных для нее условиях, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на новую инициативу Запада по урегулированию украинского конфликта.

«Мы придерживаемся и будем придерживаться тех переговорных моментов, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным. Вступление Украины в НАТО никоим образом не будет гарантировать нам безопасность. Потому что Америка вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил Чепа.

По словам депутата, в случае вступления Украины в НАТО ракеты альянса будут стоять в непосредственной близости к России.

«Это будет создавать прямую угрозу нам. Мы не должны соглашаться на переговоры на таких кабальных условиях для нашей страны», — заключил он.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждается, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. В обмен Киев якобы может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

Также, как стало известно журналистам издания El Pais, западные партнеры Украины оказывают серьезное давление на президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что от главы государства требуют начать мирные переговоры и завершить конфликт с Россией.

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