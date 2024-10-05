Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. За короткий срок мы смогли наладить серийное производство "Джихад-машины". Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», — отметил Кадыров.

Известно, что серийное производство данных боевых машин, спроектированных на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», запустили в Чечне в 2024 году.

В апреле сообщалось, что в Чечне палестинцев привлекут к сборке «Джихад-машин» — автомобилей, которые предназначены для отправки в зону СВО.