Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 5 октября 2024Россия

Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. За короткий срок мы смогли наладить серийное производство "Джихад-машины". Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», — отметил Кадыров.

Известно, что серийное производство данных боевых машин, спроектированных на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», запустили в Чечне в 2024 году.

В апреле сообщалось, что в Чечне палестинцев привлекут к сборке «Джихад-машин» — автомобилей, которые предназначены для отправки в зону СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?

      Российские умельцы собрали в гараже самостоятельно находящий врага беспилотник

      Израиль нанес очередной удар по боевикам ХАМАС

      Дебютант РПЛ на последних секундах упустил победу в матче чемпионата России

      Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

      В сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото

      Стало известно о задержании военного блогера в регионе России

      Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

      Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

      Лукашенко назвал санкции против Белоруссии фашистскими и незаконными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше