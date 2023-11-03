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01:54, 3 ноября 2023Наука и техника

Назван разработчик чеченской боевой «Джихад-машины»

МГТУ имени Баумана займется разработкой боевой «Джихад-машины» по просьбе Чечни

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ) займется конструкторской документацией для боевой «Джихад-машины» по просьбе Чечни, разработчика назвал министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов, передает ТАСС.

Соглашение подписано в рамках выполнения поручения главы Чечни по созданию легкой маневренной машины для нужд специальной военной операции, уточнил он.

«И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», — заявил Хакимов.

В январе в Чечне заявили о планах начать производство «Джихад-машин» для военных нужд. Производство запустят на базе завода «Чеченавто». «Джихад-машину» планируют испытать в Российском университете спецназа.

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      Марина Совина
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