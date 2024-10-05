Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера

Клуб РПЛ «Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Сашу Илича

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Саша Илич отправлен в отставку. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор команды Давид Мелик‑Гусейнов. Он подчеркнул, что такое решение принял совет директоров команды. Имя преемника сербского специалиста функционер не назвал.

Ранее 5 октября «Нижний Новгород» на выезде сыграл вничью с «Акроном» (2:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Илича спаслась от поражения на последних секундах.

Илич возглавил «Нижний Новгород» в мае этого года. В нынешнем сезоне после 11 туров нижегородцы с 11 очками занимают 11-е место в чемпионате.