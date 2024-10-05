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06:11, 5 октября 2024Интернет и СМИ

Минюст раскрыл причину внесения Поперечного в реестр иноагентов

Минюст: Поперечного признали иноагентом из-за получения денег из США и Ирландии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Представитель министерства юстиции России назвал причину внесения комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, Поперечный был признан иноагентом за получение денег от организаций из США и Ирландии. Как отметил чиновник в Замоскворецком суде, комик получил 55,8 тысячи долларов от компании Google Ireland Limited и 6,4 тысячи долларов от компании Fullscreen.

Прежде Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Поперечного статус иноагента, признав решение о его включении в список законным. «В удовлетворении административного иска Поперечного Данилы Алексеевича к Министерству юстиции Российской Федерации отказать», — заявили в московском суде.

Ранее Данила Поперечный захотел оспорить статус иноагента через суд. Сообщается, что комик подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента.

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      Артём Верейкин
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