Минюст раскрыл причину внесения Поперечного в реестр иноагентов

Минюст: Поперечного признали иноагентом из-за получения денег из США и Ирландии

Представитель министерства юстиции России назвал причину внесения комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, Поперечный был признан иноагентом за получение денег от организаций из США и Ирландии. Как отметил чиновник в Замоскворецком суде, комик получил 55,8 тысячи долларов от компании Google Ireland Limited и 6,4 тысячи долларов от компании Fullscreen.

Прежде Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Поперечного статус иноагента, признав решение о его включении в список законным. «В удовлетворении административного иска Поперечного Данилы Алексеевича к Министерству юстиции Российской Федерации отказать», — заявили в московском суде.

Ранее Данила Поперечный захотел оспорить статус иноагента через суд. Сообщается, что комик подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента.